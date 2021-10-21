【時報-盤前掃瞄】技術面：

1.台股前一交易日收跌12.85點，為16887.82點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2652.39億元，5日均量為2707.5億元，10日均量為2764.93億元。

3.5日均線16732.48點，10日均線16622.07點，20日均線16760.52點。

4.5日RSI為65.54，10日RSI為54.29。

5.9日K值為77.81，9日D值為62.47。

6.20日乖離率為0.76。

7.日盛投顧：週三多方有意挑戰17,000點，但在追價買盤不足與期貨月結算的影響下，指數小跌作收，目前守住月線 待補量挑戰季線。

8.日盛投顧：大盤在17000前換手，類股輪漲補量再攻，短期看攻季線17100點；電子股包括半導體、碳中和、電動車、矽智財、電子貨架標籤都是盤面主流，加上具軋空的籌碼優勢，成為強勢指標股。

(時報資訊)

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