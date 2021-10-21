【時報記者郭鴻慧台北報導】TIE臺灣創新技術博覽會實體暨線上展，財團法人生物技術開發中心(生技中心，DCB)參與展出包括三甘露醣抗體藥物複合體平台、PROTAC蛋白水解靶向嵌合體、CAR-T& iPSC細胞治療，以及ADC藥物技術平台等創新研發技術。

三甘露醣抗體藥物複合體平台技術是透過單一醣修飾位點專一性的鏈結小分子藥物，強化抗體藥物複合體的功效與多樣性，而PROTAC蛋白水解靶向嵌合體是一個全新的雙功能藥物概念，透過泛素標記誘導降解，來清除目標致病蛋白，可應用在容易產生抗藥性的藥物開發及傳統上難成藥標的上。

另外，生技中心也精選重要關鍵技術，像是CAR-T& iPSC細胞治療及ADC藥物技術平臺，並拍攝成深入淺出的技術影片方式來呈現生技中心的研發能量，讓廠商和民眾更了解生技中心研發的成果，和分享全球最新穎的創新技術趨勢。

生技中心長期以來於經濟部的大力奧援下，利用多年建立的新藥臨床前開發能量，提供產業技術加值服務，扶植臺灣生技新創，更重要的是協助學研界將各項頂尖技術商品化，有效統整商務開發，協助生醫生技新創團隊技術產業化，串聯產、學、研、醫能量，形成紮實的生技生態系，擴散到生技產業，協助產業技術升級、增加國際競爭力。

(時報資訊)