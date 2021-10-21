【時報記者莊丙農台北報導】根據台灣證券交易所統計，9月全體證券商稅後淨利54.61億元，較上月衰退32.07億元，減幅37％。累計前3季全體證券商稅後淨利824.43億元，較去年同期成長455.47億元，增幅123.45％。
證交所指出，9月大盤總成交值約5.996兆元，較上月減少26.19％，使得證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務稅後淨利獲利76.64億元，月減24.5％；9月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退22.42億元至2.19億元，減幅約91.1％；而9月競拍得標手續費收入及包銷證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利較上月成長4.50億元，增幅459.18％，獲利達到5.48億元。
整體前3季全體券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加78.64％，經紀業務前3季稅後淨利706.54億元，年增幅107.13％；前3季加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使得自營業務淨利222.05億元，年成長169.46億元，增幅322.23％；承銷業務淨利39.31億元，年成長15.82億元，增幅67.35％。
(時報資訊)
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