【時報-台北電】證交所2021年10月20日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加9.40億元，成為2466.85億元，融券餘額較前一日增加4459張，成為594403張。(資料來源:證交所)

(時報資訊)

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