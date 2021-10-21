【時報-晨間解盤】美股在通膨壓力下連續第4天拉高，美股的強勢表態，說明市場氛圍轉為多方優勢，通膨當然是企業獲利的致命傷(進貨成本拉高)，但如果下游需求旺盛，則拉高的成本就可順利轉嫁出去；換句話說，需求成長的產業反而會受惠。

從盤面觀察，早盤貨櫃三雄止跌回穩定了市場信心，中小型電子股開始輪動轉強，可惜台股短線衝高後又震盪拉回，主要是短期大漲600多點，在突破月線反壓後適度壓回換手也是正常的。

技術線型分析，目前加權指數落在月、季線之間整理，整理的目的是先消化上檔解套賣壓，以及讓短線客獲利下車，讓短線換手墊高成本才能蓄積上漲的新動能，而在指數震盪整理期間以「買小不買大」為原則，股市諺語「盤整出飆股」指的就是在大盤進入調整階段，籌碼穩定的小型股容易出線。(倫元投顧提供)

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