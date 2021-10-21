【時報-台北電】台指期週三下跌21點至16882點。價差方面，台指期轉為逆價差-5.82點，電子期轉為正價差0.1點，金融期逆價差擴至-2.27點。現貨部分，三大法人賣超55.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4130口至-5317口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少743口至-17463口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2831口至-5446口。

週二美股Netflix及Johnson公布財報，皆符合市場預期，加上能源股在油價支撐下走高，美股四大指數齊揚，道瓊上漲0.56%，距歷史高點僅0.5%，標普500連五紅，上漲0.78%，那指上漲0.71%、費半上漲1.28%。週三台指逢月結算，台股開高震盪走低，電子、傳產股面臨漲多拉回，盤中指數紅翻黑，但仍站穩月線，終場下跌0.08%，收16887.82點。電子權值股表現平淡，晶圓雙雄台積電、聯電雙雙收黑，分別下跌0.33%、1.51%，ABF載板三雄延續週二漲勢，景碩再創新天價，收248元，金融類股漲跌互見，富邦金週三早證實董事長確診，終場下跌0.67%，收74.3元，而水泥類股則表現最為弱勢，台泥下跌1.53%，收48.35元。整體來看，台股短線呈狹幅震盪整理，上檔面臨季線賣壓，需要時間化解，投資人宜做好停損停利以防短期波動。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在16600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09升至1.22。VIX指數下跌0.19至19.37。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)

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