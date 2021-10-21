【時報-台北電】受惠嬌生和寶僑等財報亮眼激勵，周二美股四大指數全面上漲，周三加權指數開高，但在量能無法放大，且盤中隨著晶圓雙雄翻黑之下，指數挑戰萬七關卡未果而回落。加權指數下跌12.85點，終場收在16887.82點，跌幅0.07%，期現貨逆價差5.82點。
三大類股部分，金融指數收在平盤附近，電子與傳產分別下跌0.09%、0.08%。次族群部分，電器電纜類股指數較為強勢，上漲1.53%，近期原料銅、鎳價格強勢，激勵相關類股價格有表現空間。水泥類股持續弱勢，下跌1.22%，煤炭上漲影響水泥類股獲利表現，相關類股近期股價持續弱勢。
周三為期權結算日，指數在平盤附近震盪，目前加權指數在月線之上，但在季線與半年線之下，目前尚未有明確方向，以區間操作為主。
籌碼面部分，外資現貨賣超49.18億，期貨淨空單增加1168口至17463口，十大交易人與特定法人合計賣出2056口。周選支撐與壓力區落在16100至17300之間，P/C Ratio升至1.22，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)
(時報資訊)
#台指期
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