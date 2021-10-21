投資人關注優於預期的美國企業第3季財報，美國股市3大指數大多收紅。

道瓊工業指數攀升152.03點或0.43%，以35609.34點作收。

標準普爾指數上揚16.56點或0.37%，收在4536.19點。

科技股那斯達克指數下跌7.41點或0.05%，收15121.68點。

費城半導體指數下挫7.23點或0.21%，收3374.22點。（譯者：陳正健）1101021

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
29161.71 -93.84(0.32%)
10:35
南韓KOSPI
3022.80 +9.67(0.32%)
10:56
香港恆生
26205.63 +69.61(0.27%)
11:01
上證指數
3605.88 +18.87(0.53%)
11:01
深圳成指
14489.62 +37.37(0.26%)
11:01
英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
10/20
法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
00:05
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

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