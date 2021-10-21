根據《財訊》報導，2021年因為半導體供應鏈亂流，造成傳統汽車大廠因為缺少零件而難以生產，甚至部分車廠面臨停工的困局，各大車廠在市場銷售表現上也遭遇阻礙。根據主要幾大車廠在北美市場的出貨統計，第3季單季福特北美交車量年減27.6%，通用汽車交車量年減33.1%，本田則是年減11.9%，只有豐田是逆勢增長1.4%。
反觀，特斯拉第3季全球交車數量達到23.7萬輛，相較去年同期的14.5萬輛，竟增加了63.4%，他們沒有公布個別地區的交車量，但根據專業汽車媒體預估，其在北美的出貨也有類似程度的增幅。為什麼特斯拉沒有受到半導體供應的影響？
防缺料！ 備19套韌體方案
汽車缺料問題有多嚴重？根據《財訊》報導，台積電董事長劉德音在接受美國《時代》雜誌專訪時就提到，目前半導體供應存在相當大的缺口，比如說今年美、日、歐車廠總共被迫減產高達390萬輛汽車，但他認為，實際晶片供應總量，應該足夠供應相關車廠進行生產工作。
但為何有如此龐大的缺口？劉德音認為是供應鏈中有人在囤貨。這點對車廠或晶片製造商而言是正確的，但供應鏈囤貨可能是因為客戶對料件需求的不均衡所導致，未必是為了牟利而囤貨。
《財訊》分析，以汽車生產來看，傳統汽車的元件供應必須經過重重認證，一款元件決定採用之後，未來數年都不會任意改變。同時，車廠對關鍵半導體元件的使用以及軟體的搭配也非常嚴謹，而這些軟體或韌體也和硬體元件一樣需要經過認證，如果沒有大問題，基本上傳統車廠也不會更動。
但由於部分晶片供應吃緊，供應出現長短料問題，每家車廠很難拿到足夠的全套料件，這導致即使在多數元件的供應是足夠的狀況下，汽車仍然無法生產；而正是長短料供應的不均衡，使得車廠或其供應商手上可能存有過多的某類晶片庫存，也就造成劉德音所說的囤貨狀況。
既然車市晶片出現供給問題，特斯拉又如何能在如此困境中，持續取得銷售佳績呢？
根據《財訊》報導，眾所周知，特斯拉除了是車廠，自行發展電池技術，同時，特斯拉也是半導體設計公司。目前特斯拉最大的晶片，也就是控制自動駕駛的人工智慧處理器核心，就是自行設計的。而整套特斯拉的電子系統，也幾乎由特斯拉自己完成。
(時報資訊)
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