驗屋為房屋買賣交屋前極重要的一個環節，賣方會將房屋清空，供買方確認屋況，有站賣方的網友表示，近日處理的房屋出售，買方在簽約後驗屋時，才反應機械車位太小，但其實先前已看過車位，如今因此拒絕支付尾款，更要求他買較大的車位，且需支付一半，他擔心自己是否站得住腳。許多網友看了直呼原PO賺翻了，「恭喜您，有錢拿還能再賣一次」、「你們站的住腳，已簽約就照合約走，你賺爛」。
1名網友在PTT房屋版發文，他近日處理房屋出售，原本在買方購屋前已看過2次物件，也前往地下室看過車位，並已經完成簽約，豈料最後買方竟在驗屋時，反應機械車位太小，更因此拒絕支付尾款，且要求他買社區內位子較大的車位，還需要支付一半的價金。
原PO納悶，自家的車放在車位上並沒有此問題，從以前到現在使用都非常正常，從來沒有車位太小的問題，如果照這情況看來，是否在合約上站得住腳？
貼文一出後，網友反應一面倒，認為原PO不僅站得住腳，若是買方因此違約，還可以收違約金，「你賺翻了收違約金後再拿出來賣」、「照合約走啊，機械車位跟平面車位相比，本來就比較低，承重力比較弱，這本來就是簽合約前要確認的，合約簽了就是簽了」、「你就說照合約走，完全不用理他」、「恭喜您，有錢拿還能再賣一次」、「你賺翻了，就讓他違約啊，合約精神蕩然無存」、「羨慕，違約金根本爽賺」。
原PO在底下留言區補充，買方主張車位告示牌上標示的大小為1.85，但他們自己實際測量為1.79，因此認為有標示不符的疑慮；對於此情形的責任是否歸咎於屋主，1名網友釋疑，「告示牌只是可停車輛尺寸限制告知，再者這告示牌在簽約前已帶看過，買方無理要求不必理會，按照流程走讓他去違約，等賺錢就好」。
(時報資訊)
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