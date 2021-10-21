美國官員今天指出，中國的產業政策「扭曲了公平競爭環境」，針對進口商品、服務及國外供應商，美國政府將盡其所能確保進行改革。

美國駐世界貿易組織（WTO）代辦畢斯比（David Bisbee）在「第8次對華貿易政策審議會議」上表示，中國的其他「不公平貿易行為」還包括優惠國營企業、限制數據、實施智慧財產權不當及網路盜竊。

畢斯比指稱，美方也無法漠視關於中國在若干產業使用強迫勞動力的報告，但他未對此闡明細節。畢斯比還說，美國將尋求所有可用的工具，說服中國做出必要改變。

他提及，對於中國將擁抱開放、市場導向政策的期望並沒有實現。看來中國沒有改變的意願。（譯者：陳正健）1101021

(時報資訊)