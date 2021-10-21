由於美國第一檔比特幣期貨ETF推出後受到投資人熱烈歡迎，激勵比特幣價格再度改寫歷史新高。

比特幣周三盤中大舉衝破66000美元大關到66443.85美元，超越4月中旬所創的64899美元前次紀錄高點。

除了受到第一檔比特幣期貨ETF上市大獲成功，美國知名避險基金經理人圖托瓊斯（Paul Tudor Jones）聲稱比特幣的通膨避險更勝於黃金，也對比特幣多頭走勢帶來支撐。

(時報資訊)

#比特幣 #ETF #通膨 #加密貨幣

主要市場指數

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