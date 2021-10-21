由於美國第一檔比特幣期貨ETF推出後受到投資人熱烈歡迎，激勵比特幣價格再度改寫歷史新高。
比特幣周三盤中大舉衝破66000美元大關到66443.85美元，超越4月中旬所創的64899美元前次紀錄高點。
除了受到第一檔比特幣期貨ETF上市大獲成功，美國知名避險基金經理人圖托瓊斯（Paul Tudor Jones）聲稱比特幣的通膨避險更勝於黃金，也對比特幣多頭走勢帶來支撐。
(時報資訊)
由於美國第一檔比特幣期貨ETF推出後受到投資人熱烈歡迎，激勵比特幣價格再度改寫歷史新高。
比特幣周三盤中大舉衝破66000美元大關到66443.85美元，超越4月中旬所創的64899美元前次紀錄高點。
除了受到第一檔比特幣期貨ETF上市大獲成功，美國知名避險基金經理人圖托瓊斯（Paul Tudor Jones）聲稱比特幣的通膨避險更勝於黃金，也對比特幣多頭走勢帶來支撐。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：