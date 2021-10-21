加拿大統計局表示，受到運輸、住屋與糧食等價格上漲影響，導致9月通膨年增率加速到18年高點。由於加國央行將在下周召開利率會議，它將如何因應通膨竄升，也將成為外界關注焦點。
根據加拿大統計局數據顯示，9月通膨年增4.4％，不僅擊敗市場預期的4.3％，並還創下2003年2月以來最大年增率。
由於加國上次通膨升抵4.4%時，該國央行在隔月就立即將利率調高1碼，分析師預期將在27日召開例會的加國央行，雖然仍可能繼續維持利率不動，不過它將縮減量化寬鬆政策，停止再為經濟注入新的刺激。
(時報資訊)
加拿大統計局表示，受到運輸、住屋與糧食等價格上漲影響，導致9月通膨年增率加速到18年高點。由於加國央行將在下周召開利率會議，它將如何因應通膨竄升，也將成為外界關注焦點。
根據加拿大統計局數據顯示，9月通膨年增4.4％，不僅擊敗市場預期的4.3％，並還創下2003年2月以來最大年增率。
由於加國上次通膨升抵4.4%時，該國央行在隔月就立即將利率調高1碼，分析師預期將在27日召開例會的加國央行，雖然仍可能繼續維持利率不動，不過它將縮減量化寬鬆政策，停止再為經濟注入新的刺激。
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