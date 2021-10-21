Adobe Analytics預估，今年美國年終購物季的線上銷售平均將增長10％至2070億美元，不但低於去年33％的紀錄新高增幅，並還將創下該機構自2014年開始這項調查以來的最小成長幅度。

Adobe Analytics分析師潘雅（Vivek Pandya）指出，產品短缺、物價上漲與疫情相關的不確定性揮之不去，已對今年購物季帶來壓力。

鑒於商品價格狂飆與運輸費用上漲，迫使公司相繼調漲產品售價，Adobe Analytics預測從感恩節到網購星期一的這段期間，消費者的線上支出將比去年多出9％。

(時報資訊)