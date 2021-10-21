太旺了！9月我外銷訂單金額達629億美元，年增25.7％，不但優於預期，連19紅，更創金融海嘯後第二長成長紀錄。經濟部預測，在傳統第四季業績會旺過第三季情況下，全年外銷訂單可望首次破「6」字頭，達到6000億美元以上。

原本預期9月外銷訂單最高只成長18％，結果經濟部昨公布為629億美元，增幅2成5，比預期更好。經濟部統計處長黃于玲解釋，主要是消費電子新品陸續上市效應、年終旺季備貨需求，帶動電子接單優於預期，另國際原材物行情維持高檔，對傳統貨品接單直接助益。

這次訂單連19紅，是從2020年3月到2021年9月，正式超越2016年8月拉出的連18紅，成為金融海嘯後第二長的正成長，僅次於2009年的連26紅。

如按貨品別觀察，科技類訂單以資訊通信增加最多，年增39.1％，其次是電子產品21.5％。這是受惠於iPhone13新機上市，以及年底備貨需求，還有5G、高效能運算等商機持續擴展。

傳統貨品方面，由於全球景氣回溫，加上油價等原材物料價格續居高檔，帶動化學品年增44.8％、基本金屬46.5％，塑橡膠製品與機械業也有兩位數成長 。

至於大陸限電造成手機等貨品出貨遞延，對我訂單有無影響？黃于玲表示，對岸只在9月下旬做了劇烈管制，不過廠商回應短期內透過去化庫存、其他產區產能調配，影響不大。但她認為，後續要觀察限電是否成為常態，如說斷就斷，影響會更大，可能造成零組件缺乏，供應鏈不順。

累計前三季外銷訂單金額共有4816億美元，統計處預估10月外銷訂單最高會再成長25％，增加645億美元，如此可能光10個月金額，就會打破去年全年的5336億。黃于玲更直言，通常第四季會旺過第三季，預估全年訂單金額確有機會首度突破6000億美元大關。

(時報資訊)