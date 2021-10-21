首場電動車大展「2035 E-Mobility Taiwan（台灣國際智慧移動展）」，昨在南港展覽2館開展，產官學研等指標單位及重要車廠參與，舉辦一系列智慧移動國際趨勢論壇、電動車達人名家講堂、直擊hybrid活動等。主辦單位外貿協會樂觀預估，明年規模會是今年2倍以上。
外貿協會董事長黃志芳指出，這是台灣第一場以電動車、自駕車為核心概念的智慧移動展，政府解封展覽後短短一個月，邀集國內指標大廠參展，可說軟硬體業者都到齊。另貿協於展中辦理視訊採購洽談會，透過全球64個海外駐點全力邀請買主與台灣參展商洽談，如法國能源集團TotalEnergie、中國天楹等。
生產電動車鋰電池材料的長春石化總裁林書鴻說，鋰電池是電池的大革命，去年電動車有300萬台，今年估計500萬台，未來3到5年進展會很驚人，上看1800萬台。台達電動車事業部處長林志毅指出，可預見明年電動車市場放大1.5倍。
MIH聯盟昨首度展示Open EV Platform軟體平台，包括微軟、趨勢科技、中保科、裕電能源等成員相繼入列，透過軟體定義車輛的方式替開發者創建平台後，也提供開發者開放、且准入低門檻環境，將可有效縮短電動車的開發周期和降低進入門檻。
以中保科為例，轉投資的星生方案公司提供充電樁、綠能以及節能方案，隨著電動車成為主流趨勢交通工具，將帶動建置充電樁需求，有望結合母公司中保科的社區客戶資源，藉此切入車聯網服務，提供整套規畫。
裕隆旗下裕電能源則與起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、微軟共同打造電動車「V2G能源整合管理」解決方案，將有助於電動車成為電網行動化備援電力來源，未來可延伸串接台電電力交易平台，或回購電動車回輸電量。
(時報資訊)
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