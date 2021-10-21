遠傳電信5G遠距診療服務再下一城，昨日與苗栗縣政府、國衛院、為恭醫院共同宣布，於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，透過將資通訊科技持續挹注在醫療上，達成醫療零偏鄉的願景，也為苗栗5G遠距醫療元年拉開序幕。

遠傳去年7月率先台東縣啟用全國第一個5G遠距診療服務；去年12月於新北市石碇區、萬里區同時啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護應用；今年5月則於亞東醫院導入遠距診療平台，提供病患通訊門診服務。

遠傳此次前進苗栗縣南庄鄉，是苗栗全縣第二大鄉鎮。遠傳總經理井琪笑說，這是他第一次到苗栗，過去都說「只有遠傳、沒有距離」，這回見證網路取代馬路的遠距診療，強調5G不是想要，而是「需要」，要用嶄新的通訊技術，解決偏鄉醫療資源不足。

井琪表示，5G的大頻寬，讓醫生連臉色、舌頭都看得清清楚楚，雙方在對話時，幾乎沒有遲延，這就是5G的技術，而遠傳5G得到世界第一，把這樣的「5G紅利」帶進偏鄉，相信這樣的5G遠距診療，也會是世界第一。根據國民健康署調查，台灣18歲以上國人的糖尿病盛行率約為9.8％，但偏遠地區較缺乏新陳代謝科、眼科等專科醫師，遠傳此次在苗栗投入5G遠距診療應用，服務對象不僅是南庄鄉衛生所收治的糖尿病患，也涵蓋20歲以上符合糖尿病診斷標準的患者。

透過遠傳5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，就可與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，及早發現及早治療，提供南庄鄉居民就近診療。

5G遠距診療應用也結合糖尿病衛教，由為恭醫院的糖尿病個管師解答日常控糖問題，在家就能透過遠傳NB-IoT血糖機量測、即時上傳數據至雲端平台，建構完善的照護網。

(時報資訊)

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