遠傳電信5G遠距診療服務再下一城，昨日與苗栗縣政府、國衛院、為恭醫院共同宣布，於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，透過將資通訊科技持續挹注在醫療上，達成醫療零偏鄉的願景，也為苗栗5G遠距醫療元年拉開序幕。
遠傳去年7月率先台東縣啟用全國第一個5G遠距診療服務；去年12月於新北市石碇區、萬里區同時啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護應用；今年5月則於亞東醫院導入遠距診療平台，提供病患通訊門診服務。
遠傳此次前進苗栗縣南庄鄉，是苗栗全縣第二大鄉鎮。遠傳總經理井琪笑說，這是他第一次到苗栗，過去都說「只有遠傳、沒有距離」，這回見證網路取代馬路的遠距診療，強調5G不是想要，而是「需要」，要用嶄新的通訊技術，解決偏鄉醫療資源不足。
井琪表示，5G的大頻寬，讓醫生連臉色、舌頭都看得清清楚楚，雙方在對話時，幾乎沒有遲延，這就是5G的技術，而遠傳5G得到世界第一，把這樣的「5G紅利」帶進偏鄉，相信這樣的5G遠距診療，也會是世界第一。根據國民健康署調查，台灣18歲以上國人的糖尿病盛行率約為9.8％，但偏遠地區較缺乏新陳代謝科、眼科等專科醫師，遠傳此次在苗栗投入5G遠距診療應用，服務對象不僅是南庄鄉衛生所收治的糖尿病患，也涵蓋20歲以上符合糖尿病診斷標準的患者。
透過遠傳5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，就可與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，及早發現及早治療，提供南庄鄉居民就近診療。
5G遠距診療應用也結合糖尿病衛教，由為恭醫院的糖尿病個管師解答日常控糖問題，在家就能透過遠傳NB-IoT血糖機量測、即時上傳數據至雲端平台，建構完善的照護網。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：