我國於2002年元月以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」名義正式加入世界貿易組織（WTO），加入20年來我並未調整配額外關稅，但為進一步保護我農產，農委會昨天表示，大蒜、紅豆的配額外關稅將提高3分之1，目前已提到財政部關稅稅率委員會，行政院通過後即可上路。

惟財政部關務署官員表示，目前財政部只收到紅豆相關資料，但大蒜相關產業背景說明及效益分析補充資料則尚未收到。待農委會提供相關資料之後，財政部將擬具提案，依《關稅法》第71條提報財政部關稅稅率審議小組審議通過後，報請行政院核定。

農委會昨於立法院經濟委員會就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告，並備質詢。

農委會指出，紅豆每年配額量2500公噸，進口期間4月1日至12月1日，配額外關稅每公斤22元，希望機動提高為29元；蒜頭每年配額量3500公噸，進口期間10月1日至12月31日，配額外關稅每公斤27元，希望機動提高為36元，一方面降低進口量，也穩定國內價格。

根據農糧署統計，2020年我蒜頭收成量4萬4946公噸，進口量1萬8803公噸；紅豆收成量1萬2784公噸，進口量1006公噸。

農委會主委陳吉仲表示，自2002年加入WTO後，所有農業部門市場的關稅與關稅配合都沒有調整過，配額內的都是低關稅，但有時進口量會超過配額，因此將調高大蒜、紅豆配額外的關稅。

陳吉仲表示，大蒜待財政部關稅稅率委員會通過後會報給行政院，也要同步報WTO，利害關係國有任何意見會在WTO處理，但通過後可以先執行。此外紅豆正提到關稅審議小組，下次議程財政部會排入，希望今年底前兩案都可通過。

農委會國際處長林家榮表示，蒜頭有產季的區隔，國內產季之外就會透過進口來互補，蒜頭是用標售的方式來進口。

(時報資訊)