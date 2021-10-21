我國出口、國內投資表現優於預期，中華經濟研究院昨上修全年經濟成長率為5.84％，創近11年以來新高；中經院院長張傳章形容，我國經濟呈現「外熱內升溫」模式，並同步上修明年經濟成長預測為3.55％；不過，民眾對通膨明顯有感，中經院警示，通膨、變種病毒、疫苗以及國際貨幣政策等，都可能是影響我國經濟走勢的變數。

學者憂世代對立加劇

中經院預估，今年我國CPI年增率為1.84％，與去年的負0.24％相比，兩者差距2.08個百分點，是民眾對通膨明顯有感主因；國泰金控昨公布最新10月國民經濟信心調查民眾對今年平均通膨預期值為2.07％，高達78％受訪民眾預期，未來半年物價水準會上漲。

萬物飆漲，通膨引發民眾關注，當大眾普遍對通膨議題感到憂心時，張傳章警示，「通膨預期」恐怕比通膨問題更為嚴重；近來房價也跟著原物料上漲，中經院副院長王健全憂心，年輕人買不起房，不僅加深不婚不生的觀念，世代對立也會更嚴重，建議政府課「世代正義稅」，如房地合一稅再附加2至3％，稅金用於只租不售的社會住宅。

不過花旗集團認為，雖原物料價格飆漲，引發通膨升溫的疑慮，加上中國監管政策調整等衝擊，惟通膨「增溫但不失控」，今年全球通貨膨脹率為3.1％，明年則下滑至2.8％，並預估聯準會將於2022年下半年升息。

聯準會明年下半年恐升息

花旗（台灣）銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，這波通膨主要起因於疫情造成供應鏈瓶頸，雖整體通膨尚未消退，但代表通膨預期的美國平衡通膨率曲線已從5月高峰逐漸趨緩，未來幾年介於2％至2.5％之間，種種跡象均顯示通膨有消退跡象。

曾慶瑞表示，隨著聯準會縮減購債規模，包括英國及加拿大在內的十大工業國（G10）將陸續啟動升息，紐西蘭、新加坡央行可望領先聯準會腳步，推動利率正常化，屆時紐西蘭幣、加幣、英鎊、新加坡幣會相對強勢。

三三會理事長林伯豐表示，煤油氣都在漲價，就會影響工業產品價格，進而使民生用品價格也上漲，政府應妥善安排紓緩通膨，同時對低收入者、需紓困企業、無薪假員工提出積極、有效的紓困辦法。

對於是否應採升息來因應通膨，林伯豐表示，全世界正研議提高利率來因應，不過台灣部分產業與經濟還在受困中，他認為，還是要緩一點升息。

(時報資訊)