明年起繳稅更便利！財政部昨公布《電子支付帳戶轉帳繳納稅款作業要點》，民眾以街口支付、悠遊付等電子支付掃QR code即可輕鬆完成繳稅！財政部官員說，預計今年底至明年第1季，業者將陸續完成系統介接，優先適用稅目是明年4、5月開徵的汽機車使用牌照稅、綜所稅與房屋稅等。

財政部官員表示，新制11月生效，但各電支業者還須向財政部申請進行系統介接。據了解，進度最快的是LINE Pay Money，預計今年底介接完成，其餘歐付寶、橘子支、街口支付、悠遊付、愛金卡、簡單付及國際連等須待明年第1季才能完成。

根據財政部公布的要點，財政部開放電支繳稅的稅目包含綜所稅、營業稅（核定）、遺產稅、贈與稅、房屋稅、汽機車使用牌照稅、土增稅、契稅、地價稅、稅務違章罰鍰等。官員表示，電支業者的興趣在「定期開徵」稅目，例如綜所稅、使用牌照稅、房屋稅、地價稅等。

部分地方政府的地方稅現已可由電支繳納，像悠遊付已支援台北市等11個縣市，民眾只要掃描稅單上的三段條碼，隨即連結電支繳納。

官員表示，有些地方政府比較沒有能力與業者洽談合作，新制上路後，民眾就可掃描QR code繳稅。

額度方面，各家電支規定不同，以LINE Pay Money為例，每筆上限為5萬元，每帳號一天上限為10萬元，每月每帳號上限為30萬元。悠遊付上限與LINE Pay Money差不多，但若透過綁定銀行帳戶，每月繳費上限30萬元。

電支業者表示，開放繳納所得稅，有助於提高電子支付使用率，是好事一樁，未來繳稅及繳費，會變成電支APP的「基本服務」，且隨著電支電票兩法合一，電支帳戶餘額可跨行跨機構互轉，使用起來更為方便。

成效方面，電支業者坦言，能吸引到的應是稅額在3000元以下的「繳稅小戶」，提供便民繳稅管道，畢竟電支繳稅是即時扣款，不像信用卡能延遲繳款、還有分期零利率等促案，大戶不會選電支繳稅。

(時報資訊)