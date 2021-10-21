全球股市震盪加劇，牽動投資人信心，知名財經節目主持人夏韻芬認為，投資理財最重要是足夠了解自己投資屬性，且不要過度依賴無法掌控的因素，才能設定好正確的投資方向。另外，升息考驗來臨，市場後續美元走升機率較高，通膨環境下，建議掌握「兩不三要」心法，達到穩健投資效果。
夏韻芬指出，隨著Fed提出縮減購債計畫，代表未來資金派對將暫告一段落，對於總體經濟、政治環境，以及市場投資氛圍都會有所轉變，在投資上必須要「摸著石頭過河」，了解國際市場發展，並將相關因素納入考量，強調「只要投資方向對了，慢一點沒關係」，像是ESG、碳中和，以及遠距工作、遠距教學、遠距醫療等「三無」經濟崛起，都是值得留意的未來趨勢。
面對升息前哨戰，全球通膨壓力成為市場聚焦議題，夏韻芬說，通膨其實不是一個壞現象，溫和通膨的情況下，雖然物價變高，但會帶動企業利潤向上、員工加薪購買力提升，形成正向循環，而從歷史經驗來看，通膨情況下，資金流往美元的機率較高，加上定存利率低於物價漲幅，建議不要把所有資金都放在銀行、不碰黃金，同時要調整好心態、勇於投資、規劃完善資產配置，藉由「兩不三要」心法，追求穩定報酬。
此外，夏韻芬並以今年台股兩大人氣指標「航海王」跟「鋼鐵人」為例，指出股市交易一定有賺有賠，但投資人卻容易忽略掉持有成本問題。每個人的進場時間、價位不同，不僅直接影響績效，在心理層面也會擔憂下跌時不知道會不會再跌，還有本身資金的風險承受度高不高，再再反應出投資之前必須要先看風險，不要等長期套牢，才被迫把「持股變存股」。
夏韻芬表示，投資大眾經常面臨不夠認識自己、過度依賴無法掌控的因素，以及缺乏階段性財務規劃的能力等問題。因此，要先釐清自身的價值觀、財務現況、消費儲蓄傾向，把可以控制的內在因素做好規劃，才能根據進入不同人生階段，滿足購換屋、籌備子女教育金、退休需求等，逐步拆除三大理財障礙。
針對投資理財布局，夏韻芬則提出「六大關鍵」，包括：一、將現階段收入轉化為未來?蓄，也就是要有存款；第二、完善保險規劃，將潛在事件的絕大部分風險轉由保險公司承擔；第三、透過資產配置，將收益往下或是不確定性，能夠轉為積極與確定；第四、有穩定賺錢的薪資所得；第五、藉由各種投資方式與管道，用錢來賺錢，最後，要讓收入大於支出，長期報酬能夠大於風險，達成理財設定目標。
(時報資訊)
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