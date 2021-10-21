今年度首場「2021年投資新趨勢系列講座活動」16日在台中舉辦，證券櫃檯買賣中心副組長陳葦憓（中）、財經專家夏韻芬（右）與證基會推廣宣導處副處長林志光（左）共同出席。 圖／陳昱光 由金管會證期局指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「2021年投資新趨勢系列講座」，首場16日在台中舉辦，並邀請櫃買中心副組長陳葦憓與知名財經節目主持人夏韻芬進行專題演講，針對「永續投資新趨勢」，以及「全民理財時代-市場趨勢及投資策略」，不僅吸引許多年輕族群到場，並有數百人透過直播參與，共同學習市場新知。

全球暖化問題已迫在眉睫，根據聯合國氣候變遷報告書指出，2030年將突破全球暖化的門檻，較先前預估時間提早十年，未來極端氣候出現頻率會更為頻繁，對日常環境影響加劇。為了加速各國減少碳排放，鼓勵企業、民眾參與的「ESG永續投資」也應運而生。

陳葦憓表示，目前世界各國對於保護環境已有共識，不僅歐盟為了實現碳中和目標，對高污染產業課徵碳稅，美國總統拜登也打造「環保政權」，將重返巴黎協定，把氣候議題列為最高優先事項之一，皆透過實際行動來落實ESG概念。

全球ESG基金

將逾50兆美元

與此同時，隨著環保、減碳等議題加速推動，ESG也帶來許多投資機會，促使機構投資人加快把ESG因素納入投資決策中。

據統計，全球ESG相關基金管理規模快速成長，預計2025年將超過50兆美元，成為國際市場上不容忽略的投資新趨勢。

陳葦憓指出，從績效面來看，不論是1年或是3年績效，MSCI全球ESG領導者指數分別為16％、34.8％，超越MSCI全球指數的14.3％與26％，在各主要指數中表現最佳，且在市場震盪期間，ESG基金也相對抗跌，可看出投資ESG不僅沒有忽略EPS，反而更能將投資目標聚焦在優質企業，凸顯其「做好事也能賺錢」的特色。

ESG掛牌ETF達9檔

回到台灣市場，在ESG永續投資也同樣占有一席之地，目前已掛牌的ESG相關產品包括5檔股票型ETF、4檔債券ETF，與電動車概念有關的則有3檔ETF，投資人都能夠在市場上直接進行交易，參與境內外ESG投資。

陳葦憓表示，ESG藉由「整合法」概念，把企業在環境、社會、治理所面臨的風險及潛力都列入財務評價考量。因此，在布局永續投資時，有充足的參考資料就顯得更加重要，集保結算所與全球4大ESG研究機構合作，在IR平台免費提供ESG資訊查詢，能夠檢視前400大企業目前永續經營成績。

此外，陳葦憓強調，不是只有大企業才能做好ESG，上櫃公司大部分以中小企業為主，其中就有許多公司「小但可以很厲害」，像是全家、群聯等，都把ESG概念落實到經營策略中，不僅對企業形象有正面幫助，同時營運面也能繳出亮麗成績。

為了鼓勵上櫃公司重視永續發展，櫃買中心與企業永續協會等單位合作推出臺灣上櫃永續相關指數，接連發行特選「上櫃ESG電子菁英報酬指數」及「特選上櫃ESG成長報酬指數」，以上櫃股票為採樣母體，加上流動性檢驗、指標篩選及權重限制等條件挑出成分股，指數年化報酬率及殖利率皆優於櫃買指數表現，目前追蹤「上櫃ESG電子菁英報酬指數」及「特選上櫃ESG成長報酬指數」的ETN各別由兆豐及元大證券所發行，發行價格僅5元，投資門檻低，有利小資族參與永續投資。

(時報資訊)