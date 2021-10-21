星裕國際股份有限公司暨關係企業為充實營運資金，委由華南銀行統籌主辦5年期新臺幣20億元聯貸案，10月20日完成簽約。該案由華南銀行統籌主辦，參貸銀行包括彰銀、一銀、土銀、台銀、兆豐、上海、高雄、玉山及永豐銀行，合計共10家銀行踴躍參與，超額認購比率達180％，展現各銀行對於星裕集團長期經營績效與未來前景之認同與肯定。

星裕國際成立已超過30年，以代理銷售國際運動休閒戶外品牌為主要業務，目前代理包括UNDER ARMOUR、ARC’TERYX、SUPERDRY、PING、SPALDING、SPEEDO等數十個知名品牌，在國內運動用品、戶外休閒及高爾夫等領域皆位居重要地位，關係企業摩曼頓企業股份有限公司更是國內休閒運動及戶外品牌領導通路之一。除經營實體通路廣受好評外，星裕集團近年也積極發展電子商務平台，以提供消費者更多元、便捷的購物體驗。

統籌主辦行華南銀行與星裕集團均長期贊助國內各項體育賽事活動，雙方善盡企業支持社會公益活動的理念一致，也順利促成此次籌組聯貸案的合作。華南銀行近年積極拓展各項企金業務，透過主辦聯貸方式，引領同業將資金導入ESG、太陽能、循環經濟領域，自去年以來更連續獲得「循環經濟獎」與「光鐸獎」肯定，為公股行庫中唯一獲獎者，另根據REFINITIV公布的聯貸市場排名資訊，華南銀行近年持續維持在前五名。

華南銀行也積極推動都更危老業務，透過與關係企業中華建經公司合作，提供從前期整合規劃，到後期的融資、信託及完工後分戶貸款等全方面的服務，截至今年9月底，華南銀行都更危老融資餘額達新臺幣481億元，為泛公股銀行第一名，此外華南銀行在5+2新創產業、企業紓困的表現也是相當亮眼，近期榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」、「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」，未來將持續支持與關心中小企業發展，並提供中小企業最佳融資服務。

(時報資訊)