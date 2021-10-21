美國聯準會（Fed）減債與升息腳步漸近，市場亦審慎評估商品價格上揚和供應鏈瓶頸影響的通膨前景，導致美股近期出現高檔震盪。不過，以累積息收報酬為主的高收益債市表現卻相對耐震。柏瑞投信表示，受惠成熟國家經濟持續復甦、以及能源與商品行情帶旺的新興市場企業營運向好，全球高收益債後市潛力仍然可期，中長期投資人可配置高收益債增添投組攻防力。
柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，高收益債企業財報亮眼，帶動美國高收益債違約率持續下探，維持歷史相對低點。高收益債的回復率（recovery rate）也自去年低位逐步上升，距長期均值39.6％不遠，預期在企業獲利強勁增長下，第4季料將持續改善。
此外，全球高收益債指數的殖利率仍有5％，追逐收益資金湧入有利企業順利再融資、改善中長期債務結構，也帶動初級債市保持高熱度。雖然近期中國房企債務問題引起市場擔憂，但全球高收益債指數的中國占比僅不到2％，相較之下曝險程度也較為可控。
柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、QE退場等利空考驗的全球高收益債券基金。由於攻守兼備的投組配置，即使近年來面對疫情反覆、美債殖利率走升，此基金美元級別截至2021年9月30日，表現仍優於同類型平均、且位居同類型第14分位。惟上述配置仍會隨市況調整，且須留意相關風險。
(時報資訊)
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