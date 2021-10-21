住宅地震保險基金攜手美商佳達再保險經紀人，於日前共同舉辦「2021年第14屆風險管理研討會」，該研討會在永續經營的基礎上，深入探討環境、社會與公司治理、風險管理的議題，期創造風險管理的新方向、開創新格局。會中邀請安侯建業會計師事務所執行副總林泉興、怡安保險經紀人董事總經理林高輝，以及美商佳達再保險經紀人常務董事郭濟蒼，分享各自擅長領域的最新研究成果。

近年來，極端氣候所造成的生態危機、以及全球疫情肆虐引發的經濟衰退，都在在提升風險管理的重要性，進而加速世界各國政府及企業ESG風險管理文化制度的建立，期與會者在永續經營的根基上，對ESG風險管理的議題有更深入的瞭解與啟發，進而開創嶄新的公司治理新思維。

住宅地震保險基金總經理何以指出，極端氣候事件頻傳，儘管其影響具有高度不確定性，但人類若不再積極作為，氣候變遷風險肯定在可預見的未來進入不可逆的變遷過程，屆時不僅是造成全球經濟巨大損失，氣候變遷的風險也將引發更加複雜且不可預測的連鎖反應，對人類造成生存威脅。因此ESG商品及服務成為保險業的重要永續議題之一，保險從業人員亦能自這個新的議題中發掘出未來機會，如綠色金融、金融科技引領數位轉型、高齡化社會衍伸的退休規劃議題與長照商機等。

(時報資訊)