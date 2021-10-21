受到大陸恒大事件、能耗雙控、美國債務上限議題等因素影響，近期全球股市上沖下洗，不過還是有表現強勢的指數，觀察全球股市距創新高的幅度來看，以印度的1.47％最接近，紐西蘭2.88％次之，之前頻創新高的美股道瓊指數則有近4％的距離。
投信法人表示，印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期，投資人不妨以定期定額或分批進場適度布局印度基金。
群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，由於印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場，在資金追捧下，印度今年來上漲23.95％，現階段全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多。
第四季印度聚焦國內節慶需求和外銷動能，在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，股市高機率續創新高。投資策略上，由於印度節慶旺季開始，可布局內需相關股（消費、金融），出口相關布局則可以科技、特化及紡織類股為主，工業及水泥原物料雖然短期有利空，但中長期展望仍佳。
第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。隨歐美疫苗大量施打後，經濟陸續解封，電動車、5G、人工智慧等加速發展，未來需求可望進一步湧現。
台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度本波疫情在各產業負面影響較第一波疫情小得多，景氣可望加速回升，全年實質GDP成長率依然上看10％。印度自去年4月谷底以來因外資大舉買超至今，市場資金認同度高，今年以來累計買超持續穩坐新興市場最高，加上本土資金大舉進場，支撐股市力抗國際股市賣壓維持在歷史高點。
(時報資訊)
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