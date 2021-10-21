新興亞股上周除泰國股市微幅下修，多數新興亞洲市場周線皆上揚。法人指出，外資上周加碼最多的前三市場為印尼、泰國、印度，淨流入資金為3.4億美元、2.8億美元、1.6億美元；印尼暫居10月以來的吸金王，泰國已連八周吸引資金淨流入。淨流出最多的前三國家為南韓、越南、菲律賓，金額為10.4億美元、0.3億美元、0.1億美元。
中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍相當樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，近兩個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了解賣壓出籠。雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。
群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，近日利多有中美關係改善與疫情趨緩，大型權值法說展望正向可望穩住市場信心，同時也須留意關注美國超級財報周、歐美消費旺季結果將左右庫存調整力道、聯準會政策動向等等，操作方面選股不選市。
短期動能強、2022持續成長的產業可望吸金，包括先進製程相關的矽智財、ABF較不受景氣影響，伺服器在缺料趨緩與雲端巨擘增加資本支出下需求無虞，東南亞疫情改善後車用IDM大廠稼動率拉升將舒緩晶片缺貨，皆是盤勢震盪下的投資首選，產品成長具有爆發力如電子標籤、USB4、AR/VR等新興應用也可著墨，另可配置回檔深的價值型股票與高息低波動族群。
群益東協成長基金經理人高浩偉表示，近期全球市場眾多不確定性環伺，包括市場擔憂聯準會將加速縮減購債步伐、大陸地產商違約事件及能耗雙控政策衝擊，不過東協股市仍相對抗跌。
(時報資訊)
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