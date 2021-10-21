統計2000年來全球股市在第四季的平均漲跌幅表現，不僅全數為正報酬，其中前十強的平均漲幅更近5％，表現相對佳的股市依序分別為巴西8.38％、印度6.54％、德國5.57％、印尼5.52％、上海綜合4.48％、日本4.18％、NASDAQ指數4.16％、台灣3.9％等，且平均勝率在七成以上。整體來看，以印度、巴西、大中華新興股市與歐美日工業國包括日本、德國、美國等股市表現相對出色。

法人表示，由於第四季多數國家適逢產業和消費旺季，因此股市都有不錯的表現，今年來全球股市平均表現佳，投資人現階段投資布局應該選擇強市，印度不斷創新高，工業國股市獲利增長、基本面表現穩健，又具高配息企業，這些相關基金不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益投信表示，第四季在節慶行情的帶動下，向來為全球多數國家股市旺季，多少有旺季行情可期待，若將現階段各國所處的景氣復甦狀態和政經情勢等因子考慮進去，新興國家以印度表現最為看好，工業國股市的穩定獲利也是相對看好，投資人不妨多留意相關基金投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，第四季逢印度傳統節慶和結婚旺季，消費需求相對旺盛，有助企業獲利增長，並帶動相關類股表現。整體而言，印度在通膨受到控制、央行公信力提升以及政府持續推動經改計畫下，獲得國際資金青睞，加上外資在印度股市持續加碼，內外資同步看好的趨勢相當明顯，有利印度股市中長期表現。

印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度8月製造業PMI由55.3滑落至52.3，但服務業PMI由45.4暴漲至56.7重返擴張領域，反映人流移動指數已領先重返疫情爆發前的水準，而單月出口金額創新高則受惠於海外需求激增，印度疫情在各產業負面影響較第一波疫情更小，景氣回升的大方向不變，第二季經濟擴張20.1％，創歷史新高紀錄，股市因此得以跟隨國際股市維持在歷史高點。

黃俊晏指出，印度自去年4月谷底以來，因外資大舉買超而逐步獲得市場資金認同，今年來累計買超持續為新興市場最高；隨著全球防疫經驗累積、疫苗陸續到位，市場焦點回到解封後的經濟成長，印度股市長期高成長的投資價值浮現，且企業財報也持續展現經營韌性，吸引印度內外資在指數高檔仍持續站在買方。

群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，迎接第四季消費旺季，醫療生技、資訊科技等新創類股也有機會成為美股投資的重點，整體來看，美歐工業國景氣能見度佳，企業獲利持續改善，有助支撐股價上行，建議穩健型投資人在歐美成熟國的配置上，以與景氣改善相關的高息股為主。

(時報資訊)

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