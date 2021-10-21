觀察近一季全球主要股市表現，東協股市表現亮麗，不但全部正報酬，平均漲幅更逼近8％，其中以越南12.23％最佳，其次印尼10.66％、菲律賓9.6％、馬來西亞5.66％、泰國5.65％、新加坡2.0％，指數的好表現也帶動投信發行的東協相關基金績效長紅。

以近三個月績效來看，群益東協成長基金上漲8.05％與中國信託越南機會基金並列第一，富邦富時越南ETF 7.85％居次，復華東協世紀4.63％、野村泰國4.07％。市場法人表示，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，東協國家疫情施打進度優於預期，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，後續表現可期，因此建議投資人可布局東協基金。

群益投信表示，今年以來東協國家股市表現出色，其中越南26.42％、泰國13.42％、新加坡11.6％、印尼11.37％都呈現雙位數報酬，一掃去年陰霾，東協各國家政府也積極推出政策來刺激經濟，有助支撐東協股市，投資人可趁勢把握東協基金成長契機。群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協國家股市受惠新冠肺炎疫情降溫，政府逐步放鬆管制措施，居民移動指數上升，反映經濟活動也逐步回溫，馬來西亞製造業勞工上工比例可以提高、越南放寬符合政府防疫規定的企業恢復生產、泰國放寬旅遊規定。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊表示，東協股市受惠疫情降溫、原物料價格走升，帶動資金回流，推升印尼、馬來西亞、菲律賓等市場近月漲勢突出。儘管東協國家先前疫苗施打率相對落後歐美已開發國家，使股市評價位置較全球股市低，隨疫情受控後，評估GDP年增率在今年下半年至明年逐步改善轉為正增長，將有利東協股市評價回升，看好原材料、金融及內需消費題材。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南第四波疫情持續降溫，經濟穩定重啟，雖然疫情難以清零，但外資於越南投產腳步並未轉彎，根據越南官方統計，今年前九月越南外商新註冊資金、增資額和出資入股總額同比增長4.4％。越南長期經濟成長態勢不變，建議投資人可考慮長期定期定額布局。

以整體東協市場來看，投信法人強調，受惠原物料價格走勢強勢，印尼基本金屬行業股價跟隨上漲，未來投資機會將來自個別國家總經展望及產業契機，國家別看好越南、新加坡，看好行業別是金融、通訊、科技。受惠中產階級財富增值的印尼可選消費股，及內需成長支撐的菲律賓民生消費股，核心產業部分可留意消費等類股為主。

(時報資訊)