各國漸漸擺脫新冠疫情陰霾之後，生醫基金表現從「絢爛漸歸於平淡」，近一月表現居然皆呈負報酬率，但法人認為，由於全球人口有老化趨勢且尚有購併、新藥等題材，因此，生醫產業的題材多，跌深後即具有補漲空間。

之前被看好的生醫股及生醫基金近期表現不如預期，安聯投信表示主要是因生技產業下半年藥價改革和醫改的壓力未褪，但生醫產業除了有疫苗相關題材外，併購題材亦是添火加財的關鍵驅動力。即使2020年生技醫療產業的併購動能降溫，目前大型生技公司手上握有較充裕現金，接下來可望藉併購活動來擴大產品以及研發能力，預期2021～2022年生技業的併購有機會回溫。

富蘭克林證券投顧表示，全球對醫療的結構需求非常強勁，許多疾病如癌症、罕見疾病等未滿足醫療需求龐大，根據IQVIA預估，2025年全球藥物支出上看1.6兆美元，其中，腫瘤及免疫藥物市場潛力高，未來五年年化成長率預估達9～12％。

此外，近期生技產業併購動能增溫，其中腫瘤、免疫、罕見疾病為熱門領域，加上第四季將迎來醫學年會旺季，眾多觸媒將帶動生技股評價仍有回升空間。

百達投顧表示，到年底之前，生技產業還有許多好消息值得期待，包含醫學年會與新藥試驗。其中中小型股的價值面具有吸引力，且大型企業也需要尋找新的產品發展線，也可能出現併購訊息；另外，只要新藥結果能夠持續釋放好消息，疫苗股與其他生技股的表現可能出現扭轉，在族群輪動下，可推升生技族群表現續揚。

安聯投信指出，拉長時間來看，產業創新創造利潤亳無疑問仍將是未來主要引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法；併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5千億美元的雄厚實力進行併購，有利整體產業發展。

(時報資訊)