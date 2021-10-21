今年以來金融市場受變種病毒疫情干擾、美債殖利率竄升、通膨疑慮升溫、地緣政治與政策議題等影響波動不小，但基本面復甦提供支持，風險性資產多走揚，連帶海外股票ETF漲多跌少，進一步觀察產業強弱勢表現，產業型股票ETF以美國地產表現最強勢，勝過往科技相關ETF。
群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，觀察資金流向，今年以來美國主動式REITs基金及被動式REITs ETF，流入100億美元，為2015年以來首次淨流入，且目前REITs供給緊張，短期不易緩解。且預期通膨升溫，REITs具備抗通膨特性，資金投入保值的房地產，增加租金收入，及更高的入住率，對REITs帶來更多收益、增加現金流，和股息的增長。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs在成長性加速，股利率誘人等優勢下，吸引資金進駐。因基本面良好，財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，住宅及零售全部調升，且企業資金充沛擴大併購與支出，商用不動產多頭循環可延續至2022年。
日盛長照產業收益REITs基金團隊強調，這次變種病毒擴散的效應，美國高齡住宅、退休社區內均建立嚴謹防疫措施，短期復甦進度稍微放緩，但大方向基本面好轉未改變，隨疫苗施打加速、人口結構老化，銀髮住宅、技術護理之家及長照機構，相關REITs後市表現可期。
李鈺涵認為，特殊型REITs在政策驅動，及生活科技化、工作遠端化等趨勢引導下，發展前景看好，包括通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs，技術會不斷精進，需求也會不斷提升，成長性與表現值得期待。透過美國地產ETF布局，一次網羅不同類型REITs，有利掌握穩健收益來源，及不同次產業未來成長增值行情。
(時報資訊)
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