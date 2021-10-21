REITs與總體經濟息息相關，美國是疫後復甦最強的國家之一，投信法人表示，總統拜登任內將持續推動內需振興計畫，美國經濟動能將維持高速擴張，也將為美國REITs迎來長多行情。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs各次產業百花齊放，商用不動產正向循環剛啟動；住宅空置率下探5％，租金漲幅超過疫情前的10％；逛街人流超越疫情前水準，店面租金穩定增長。
分析師預期本波美國REITs多頭行情至少延續到2023年，明後年預估獲利增長率分別達9.5％與6.5％，加上每年約3％股利率，潛在合理報酬約20～25％，近期快速修正後提供好的進場點。
李文孝指出，目前美國貨幣政策仍偏向寬鬆，雖然QE將減少，但離升息緊縮還有一段時間，且股價反應在升息尾聲才會大幅回檔。依歷史經驗來看，前二次升息過程中，美國REITs初期仍呈上漲格局，如2004～2006年升息過程，REITs每年均上漲，直到2007年房產泡沫才反轉；2015～2018年升息過程中，REITs每年上漲，至2018年才下跌。預估本輪升息時間在2023～2025年，因此2024年以後才須特別謹慎。
李文孝表示，美國REITs上半年財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，獲利大幅上調，分析師將美國REITs整體市場2021年獲利成長率持續上修至8％，以特殊型、零售型、住宅型產業上修幅度最多。
除了強勁的基本面優勢，REITs為純內需產業且具備抗通膨特性，今年市場開始受青睞，扭轉資金外流現象，今年來累積主被動基金流入110億美元，2015以來首次淨流入，REITs資產管理規模今年大幅增加700億美元至2,600億美元。
群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，全球仍維持寬鬆的利率環境，REITs受益於固定租期保護，於低利率時代具吸引力。
(時報資訊)
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