全球股市震盪，統計短線期間漲幅前十名原型ETF，包括陸股ETF因跌太深出現絕地反攻，美股則由尖牙股帶領強勁彈漲。統一FANG＋ETF基金基金經理人袁永騰表示，此波美股修正主要受消息面影響投資人情緒，美國兩黨就債務協議取得共識後，股市出現強彈，資金再度流向成長性佳的大型科技股，使得尖牙股指數表現強於大盤以及其他科技指數。
袁永騰指出，尖牙股指數成分股涵蓋串流影音、電動車、數位行銷、雲端運算等創新趨勢產業，多數正值獲利與現金流高度成長期，股價修正後的本益比已低於長期均值，且將持續受益於景氣復甦與需求回升，走在長線多頭軌上，只要有拉回都是加碼買進良機。
展望美股後市，袁永騰指出，美國公債殖利率進入區間盤整，對市場影響力漸淡化，市場對美國聯準會將縮減購債的預期已大致反應，由於美國庫存低，供應鏈持續不順暢，企業補庫存需求將持續到明年上半年，美股展望正向。
中信中國高股息ETF基金經理人葉松炫表示，限電問題使原本因疫情而緊繃的全球供應鏈更加緊張，近期通膨預期增溫，投資人擔憂聯準會或將加快升息步伐，美國10年期公債殖利率從8月低點上彈近0.3％，突破1.5％，造成高估值股票回檔修正。陸港股市由於今年市場情緒不佳，目前估值相對低，因此對法人資金格外具吸引力。
群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸股市受政策影響，近期出現震盪行情。中國政治局會議表示對下半年經濟穩增長的壓力上升，主要因內需恢復緩慢、海外經濟存在不確定等，可預見未來政策將往穩增長傾斜，包含貨弊和財政政策，股市的資金來源可望獲得支撐。
(時報資訊)
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