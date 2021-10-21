下半年以來，科技股波動明顯加大，面對市場波動變大，產業雜音紛陳，法人不但持續看好全球科技產業中長線走勢，也認為台灣科技產業會有表現，即使科技股基金淨值波動大，仍建議逢低加碼或持續定期買進。
針對股市波動加大，安聯投信認為，一來是因經濟數據、企業獲利的年增率將因基期而走低，類股表現的差異相對放大，其次是因資金面的變化，牽動市場走向，第二則是在預期年底前聯準會（Fed）將釋出QE減量的訊息也是不時干擾市場的另一變數。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管2022年展望能見度欠佳，聚焦2022年展望明確的成長股，包括車用電子相關、速度規格提升以及晶圓代工成長等2022年展望較為明朗的三大成長趨勢、仍是較佳的應對策略。
展望未來，Fed縮減購債主要反映對經濟前景樂觀看法，而疫苗普及有助全球景氣持續復甦、企業投資及民間消費回升，總體環境仍有利於風險性資產發展，但對於大陸的限電政策增添供應鏈的不確定，則需要持續觀察。
華南永昌投信也認為，整體復甦態勢不變，加上現階段流動性無虞，大環境仍有利於風險資產，對於台股未來布局仍較看好半導體上游、相關5G、IoT受惠電子供應鏈以及大陸能耗雙控政策下受惠傳產原物料類股，以電子與傳產平衡布局策略。
其中看好國內晶圓代工龍頭第三季釋出漲價訊息後，二線晶圓廠第四季漲價態勢更為確立，漲價效應最快可於第四季開始反映，預估晶圓代工第四季營收季增幅度為5％，2022年持續受惠5G、IOT、HPC以及汽車電子帶動需求，晶圓代工產能供需格局仍為供不應求，上游矽晶圓產能方面，由於各家新產能全面開出至少是2024年後，供不應求格局將持續到2023年下半年到2024年，今年矽晶圓全年漲幅約5～10％，明年長約合約價持續上漲，研判合約價可再調漲10～15％。
群益創新科技基金經理人黃俊斌則表示，儘管近期台股表現震盪，但往好的方向想，也是籌碼再一次沉澱的好機會，配合全球景氣正轉向復甦之際，台股在籌碼獲得整理後，後續仍可望走出一波行情。
投資布局方面，科技類股仍是不可忽略的板塊，主因在於台灣科技業對於全球影響性與日俱增，且以主流趨勢而言，包括半導體、5G、電動車等科技領域不僅將持續是各國政府重點發展政策的一環，同時也是成長性及商機值得期待的題材，台廠在這些趨勢當中也扮演供應鏈要角，需求面的旺盛可望使台灣科技股獲利動能維持不錯水準，投資前景值得期待。
(時報資訊)
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