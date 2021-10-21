整流二極體大廠朋程（8255）第三季雖受車用晶片缺料影響，單季營收僅9.12億元，季減7.36％、年增26.1％，進入第四季後，儘管缺貨情況尚在，已較第三季有所改善，利於整體出貨量向上提升。
隨著鴻華先進發表首款自製電動車模型後，新能源車題材再躍主流行列，加上歐美各國明定禁售燃油車時程，未來電動車滲透率只會逐步增加。法人認為，電動車銷售量可望在2030年前超越燃油車。
朋程開發的高效能二極體（LLD）及超高效能二極體（ULLD）皆已打入前裝車廠供應鏈，尤其高效能二極體2021年以來出貨量呈倍數增長，目前公司訂單能見度清晰，有望成為2022、2023年業績的主要成長動能，另外應用於油電混合車的48V功率模組等新品進入量產階段，公司下半年獲利可望維持逐季成長格局。
朋程未來擬以IGBT及SiC模組兩路並進，法人看好電動車產業發展潛力，近兩日持續買超，帶動朋程股價呈現量增價揚的型態，短期均線也陸續轉為多頭排列，20日續漲3.37％，以245.5元作收，續朝前高265.5元邁進。
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