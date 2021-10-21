導線架及均熱片大廠健策（3653）9月營收達7.74億元，月增1.06％、年增35.44％，創單月歷史次高，僅次於7月的7.84億元，在旺季業績衝高帶動下，包括第三季、前三季營收皆改寫新高紀錄，第四季維持高峰水準，激勵20日股價上漲4.14％，收377元。

　法人看好，健策受惠LED導線架、均熱片及其他產品線訂單需求熱絡，加上2021年又有新客戶加入、車用散熱產品量產後逐步放量。另外，由於原物料供給緊俏，產品報價持續反應成本調漲，訂單能見度較以往拉長達半年以上，預期第四季營收將維持高檔，業績展望正向。

　因應產品線、客戶及訂單規模放大，健策陸續啟動擴產，除了大園二廠已在2020年完工投產之外，預料2022年產能可望達到滿載，公司並著手規畫大園三廠興建計畫。

　進一步觀察籌碼面表現，健策獲投信法人大力加碼，自9月以來「只進不出」，並累計買超7,218張，加上近期外資買盤歸隊，已連五日回補持股，為推升股價創高的兩大多頭勢力。

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(時報資訊)

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