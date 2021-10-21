蘋果（APPLE）推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電，以及第三代TWS無線耳機，有望帶動換機需求顯現，法人看好欣興（3037）、景碩（3189）可望受惠。

在大打蘋果光之際，欣興、景碩獲外資青睞。外資指出，ABF需求在2021～2025年間將大增10～15倍，然整體ABF產能僅能支應需求一半，欣興未來幾年ABF產能將擴張為三倍，驅動獲利大增四倍，盛讚欣興是從PCB轉型ABF的灰姑娘，並喊出撼動市場的目標價500元。

外資除了將欣興列為首選，同時也將景碩等納入研究範圍，族群性看好ABF前景，力推旗下客戶建立部位。因看好時間長遠，外資對欣興目標價預估採用2025年每股盈餘與20倍本益比作為計算基礎，以20日收盤價145.5元計算，潛在上漲空間約有兩倍之多。對景碩的目標價則為300元，以20日收盤價248元計算，潛在上檔空間還有約兩成。

至於景碩，法人表示，景碩ABF接單已排至2022年第二季，BT載板也因蘋果iPhone拉貨而需求攀升。法人看好，景碩2021年新品報價、產品組合、產能規模均轉佳，擴產幅度包含30％ABF載板、10％BT載板，去瓶頸後增加的產能陸續加入貢獻，為後續營運挹注成長動能。

(時報資訊)

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