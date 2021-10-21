台股電子股持續反攻，統一投顧研究部主管廖婉婷唱旺華通（2313），第三季營運超標，衛星商機與高階HDI引領營運再創新高，給予「買進」投資評等與55元目標價；中信投顧則看好宏捷科（8086）新產能開始產生貢獻，2022年獲利將維持高成長，賦予165元目標價。

　廖婉婷指出，華通揮別上半年營運低迷，下半年隨大客戶新品齊發，產能利用率、良率、拉貨順暢度符合預期，挹注獲利。而衛星客戶進入運營商轉，地面衛星訂單第四季開始加速出貨，未來二至三年訂單將呈現鐘型曲線爆發。

　統一投顧預估，華通2021、2022年每股純益為3.93元與4.53元。基於對下半年獲利逐季創高的預期，2022年HDI板市占率有望再提升，並看好衛星潛在商機對華通營運之挹注，給予「買進」投資評等。

　中信投顧針對宏捷科指出，WiFi產品出貨雖受客戶主晶片缺貨拖累，不過智慧機功率放大器（PA）與物聯網（IoT）等訂單續增，且部分PA產品在上半年漲價效應開始顯現，配合新產能7月陸續開出，帶動宏捷科9月營收連續第七個月刷新單月新高紀錄，預期第三季毛利率將回升至三成以上。

　展望2022年，4G用PA仍是帶動營運成長的主要動力來源，而5G智慧機出貨成長與滲透率提升趨勢明確，將繼續帶動PA需求增加，新切入高通5G智慧機PA訂單將逐步放大，加上第三代半導體產品具題材性，配合新產能貢獻，營運展望樂觀。中信投顧預估，宏捷科2021、2022年每股純益分別為4.62元與6.86元，連兩年的年增率均高達48％。

(時報資訊)

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