台股電子股持續反攻，統一投顧研究部主管廖婉婷唱旺華通（2313），第三季營運超標，衛星商機與高階HDI引領營運再創新高，給予「買進」投資評等與55元目標價；中信投顧則看好宏捷科（8086）新產能開始產生貢獻，2022年獲利將維持高成長，賦予165元目標價。
廖婉婷指出，華通揮別上半年營運低迷，下半年隨大客戶新品齊發，產能利用率、良率、拉貨順暢度符合預期，挹注獲利。而衛星客戶進入運營商轉，地面衛星訂單第四季開始加速出貨，未來二至三年訂單將呈現鐘型曲線爆發。
統一投顧預估，華通2021、2022年每股純益為3.93元與4.53元。基於對下半年獲利逐季創高的預期，2022年HDI板市占率有望再提升，並看好衛星潛在商機對華通營運之挹注，給予「買進」投資評等。
中信投顧針對宏捷科指出，WiFi產品出貨雖受客戶主晶片缺貨拖累，不過智慧機功率放大器（PA）與物聯網（IoT）等訂單續增，且部分PA產品在上半年漲價效應開始顯現，配合新產能7月陸續開出，帶動宏捷科9月營收連續第七個月刷新單月新高紀錄，預期第三季毛利率將回升至三成以上。
展望2022年，4G用PA仍是帶動營運成長的主要動力來源，而5G智慧機出貨成長與滲透率提升趨勢明確，將繼續帶動PA需求增加，新切入高通5G智慧機PA訂單將逐步放大，加上第三代半導體產品具題材性，配合新產能貢獻，營運展望樂觀。中信投顧預估，宏捷科2021、2022年每股純益分別為4.62元與6.86元，連兩年的年增率均高達48％。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：