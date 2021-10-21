化工類股近期走勢一路往上，東鹼（1708）、東聯（1710）等股價，已連三日、連四日上揚，20日股價分別上漲1.73％、3.05％，收在35.35元、27元，成交量分別高達6.9萬、9.4萬張，短線交投熱絡。

觀察三大法人動向，法人有調節動作，外資賣超東鹼594張，自營商買進216張，投信無著墨，合計賣超378張。在東聯部分，投信同樣無著墨，外資賣超1,830張，自營商也賣超397張，合計賣超2,227張。

在東鹼部分，雖然大陸江蘇、安徽等地區前期停產裝置已復產，但河南鄭州地區輪停輪休方案通知，引發市場對河南地區純鹼產能下降擔憂，帶動純鹼價格穩步上移。

法人認為，目前河南部分企業裝置已出現停車或減量現象，後期純鹼供應量或受影響，供給端短期依舊存在支撐，為東鹼營運添利。

法人指出，在油價盤堅及中國能耗雙控，限制中國石化產能開工利多激勵下，近一周上游塑化原料報價上漲，烯烴以丙烯上漲9.76％較強，BD上漲4.55％，終止連七周下跌，乙烯小漲1.3％。芳香烴部分，苯價上揚5.36％，SM上漲3.95％，PX上揚3.9％，PTA上漲6.65％，EG上漲4.19％，表現強勁。

不過，中國發改委19日晚上宣布加強期貨現貨市場連動監管，排查異常交易和惡意炒作行為，也造成中國能化相關產品期貨價格重挫，PVC期貨挫低6.99％，EG期貨下跌7.99％，動力煤期貨下跌8.01％，獲利了結賣壓浮現。

法人認為，就EG部分，中國煤化工EG產能開工不順，刺激EG價格上漲，也讓台灣的EG廠商營運受惠，建議短打為宜。

(時報資訊)

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