今年由於氣候異常，美國年初及年中都受到極端氣候的影響，暴風雪及颶風都對德州及墨西哥灣的煉油廠造成不小的影響，對於原油的供給，則是影響了一～二個月。
再加上今年經濟復甦對於天然氣、原油的需求大增，使得能源的價格持續上揚，近期天然氣在歐洲也爆出了能源危機，而其他企業因尋找替代能源，相關能源的價格也再次被推升，造成了全球不小的通膨壓力。
在近期由於美國的通膨數據持續上升，美國聯準會（FED）的主席鮑爾對通膨的態度，也從通膨暫時上升，轉變為通膨暫時居高不下。
對於能源價格所造成的通膨，除了白宮外，近期日本也開始向產油國OPEC呼籲多生產石油，而許多新興國家也為了要對抗通膨，早就開始啟動升息的政策，根據CME FedWatch Tool最新的數據顯示，明年6月升息的機率，也達到了五成，另外，再縮減購債的部分，根據Fed的會議記錄顯示，最早也將在11月中旬開始縮減購債。
從技術面觀察，整體的美元指數已向94元叩關，形態上已呈現了一個大底，趨勢正在向上扭轉，配合第四季美國縮減購債，美元指數可能會持續偏強，在非美貨幣方面則可以觀察，該國央行較為鴿派且受通膨壓力較小的貨幣，後續仍須注意11月3日美國的利率決議會議及相關能源的價格。（永豐期貨提供，李娟萍整理）
(時報資訊)
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