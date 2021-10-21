今年由於氣候異常，美國年初及年中都受到極端氣候的影響，暴風雪及颶風都對德州及墨西哥灣的煉油廠造成不小的影響，對於原油的供給，則是影響了一～二個月。

　再加上今年經濟復甦對於天然氣、原油的需求大增，使得能源的價格持續上揚，近期天然氣在歐洲也爆出了能源危機，而其他企業因尋找替代能源，相關能源的價格也再次被推升，造成了全球不小的通膨壓力。

　在近期由於美國的通膨數據持續上升，美國聯準會（FED）的主席鮑爾對通膨的態度，也從通膨暫時上升，轉變為通膨暫時居高不下。

　對於能源價格所造成的通膨，除了白宮外，近期日本也開始向產油國OPEC呼籲多生產石油，而許多新興國家也為了要對抗通膨，早就開始啟動升息的政策，根據CME FedWatch Tool最新的數據顯示，明年6月升息的機率，也達到了五成，另外，再縮減購債的部分，根據Fed的會議記錄顯示，最早也將在11月中旬開始縮減購債。

　從技術面觀察，整體的美元指數已向94元叩關，形態上已呈現了一個大底，趨勢正在向上扭轉，配合第四季美國縮減購債，美元指數可能會持續偏強，在非美貨幣方面則可以觀察，該國央行較為鴿派且受通膨壓力較小的貨幣，後續仍須注意11月3日美國的利率決議會議及相關能源的價格。（永豐期貨提供，李娟萍整理）

(時報資訊)

#通膨 #美元 #Fed #升息 #石油

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
29161.71 -93.84(0.32%)
10:35
南韓KOSPI
3022.80 +9.67(0.32%)
10:56
香港恆生
26205.63 +69.61(0.27%)
11:01
上證指數
3605.88 +18.87(0.53%)
11:01
深圳成指
14489.62 +37.37(0.26%)
11:01
英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
10/20
法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
00:05
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

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