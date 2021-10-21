蘋果公司喊出2030年，實現100％的碳中和，蘋果供應鏈在壓力下，台積電（2330）於今年9月承諾，將於2050年達到零排放的目標，並成立ESG指導委員會，每季檢視公司ESG目標進展。在台積電領頭成立ESG指導委員會的情況下，將帶動台股中永續指數成分股的表現。

臺灣永續指數6月30日公布的前十大個股，分別是台積電（29.52％）、聯發科（6.01％）、鴻海（5.62％）、聯電（3.35％）、富邦金（2.88％）、台達電（2.44％）、南亞（2.32％）、國泰金（2.15％）、中鋼（2.01％）以及中華電（1.89％）。上述公司在永續指數中的權重超過五成，未來投資人須多加留意，這些公司的相關消息。

技術面來看，觀察臺灣期貨交易所的臺灣永續期貨，自從10月15日站回5日均線後，持續守在均線之上，顯示5日均線為下方重要支撐，再加上目前已站上所有短中期均線，以及台積電領頭成立ESG指導委員會的情況下，建議投資人樂觀看待期貨後市。

臺灣期貨交易所（期交所）在2020年6月8日上市臺灣生技期貨、臺灣永續期貨，兩項商品均為小型契約，因此交易門檻低，便於交易人參與，並有助於交易人避險及交易，提升資金運用效率。

臺灣永續期貨的交易標的，是臺灣指數公司臺灣永續指數（FTSE4GOOD），該指數由富時羅素（FTSE Russell）與臺灣指數公司共同於2017年發布，此後2018年被勞動基金運用局，作為國內投資委託操作績效指標。

投信業者也推出相關ETF，突顯對永續投資的重視日益提高；期交所也順應此趨勢，於2020年上市「臺灣永續期貨」，來滿足市場避險及交易相關需求。（國票期貨提供，李娟萍整理）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意