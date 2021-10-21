美股四大指數齊漲，帶動台股20日以上漲35.53點的16,936.20點開出後，早盤最高來到上漲73.19點的16,973.86點，但隨後在水泥、觀光、造紙、光電等類股走弱，加上期貨月結算的影響，終場以下跌12.85點的16,887.82點作收，成交量2,668.86億元。
台指期下跌21點至16,882點。價差方面，台指期轉為逆價差5.82點，電子期轉為正價差0.1點，金融期逆價差擴至2.27點。
現貨部分，三大法人賣超55.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,130口至5,317口。
其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少743口至17,463口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,831口至5,446口。
期貨商指出，台股目前重回大區間之中，短線在量縮格局不變下，台股將續做壓縮的三角收斂格局。
自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選呈現中性，整體籌碼面中性格局。技術面部分，台股上檔萬七關卡，以及季線位置仍屬壓力，但在台股10月15日低點支撐位置不破下，短線的拉回，仍可偏多操作台股。
永豐期貨則指出，整體來看，台股短線呈狹幅震盪整理，上檔面臨季線賣壓，需要時間化解，投資人宜做好停損停利，以防短期波動。
日盛投顧指出，櫃買指數表現較佳，短線選股可留意IC設計、電動車電池、低軌衛星、汽車零組件、載板等。
(時報資訊)
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