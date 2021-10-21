櫃買今年持續推動永續發展債券，累計今年規模達877億元，其中綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券各為258億元、486億元及132億元，而台電、玉山銀行等分別有發行綠色債券及可持續發展債券，永續發展債券規模將朝千億元關卡邁進；國際債券今年來發行量突破1.1兆元、達1.1178兆元。
櫃買中心統計至10月20日之國內綠色債券流通在外共63檔，發行餘額達1,810.62億元；其中今年來發行16檔，發行總金額313.95億元。德意志銀行在8月17日發行2億美元綠債後，二度發行綠債，9月28日取得綠債資格認可，10月20日發行2億美元。台電公司9月23日取得64億元綠債資格認可，將於11月15日發行，資金全數用於「再生能源及能源科技發展」投資計畫，年底前台電還將發行24億元綠債。
截至10月20日之國內可持續發展債券流通在外共九檔，發行餘額達544.38億元；其中今年發行六檔，發行總金額486.38億元。玉山銀行10月15日申請總額上限20億元之可持續發展債券資格認可，預計10月底發行，另掌握有一家金融機構將在年底前申請發行10億元可持續發展債券。
櫃買今年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至10月20日，流通在外檔數已計有六檔，發行餘額為132.97億元。另合庫於10月5日取得社會責任債券資格認可，預計10月29日發行10億元，所募資金全數運用於「可負擔的住宅」之社會效益投資計畫。
櫃買外幣計價國際債券發行市場持續成長，至10月20日之國際債券共發行182檔，發行量達新台幣1.1178兆元，而市場規模於9月23日突破2,000億美元後續增，10月20日達2,039.03億美元，為我國債券市場規模最大的債券種類。
我國國際債券市場共有137家發行人及分布於33個國家，包含七檔中央政府主權債及一檔地方政府債。今年已有墨西哥、智利及阿拉伯聯合大公國等三個中央政府來台發行專業板國際債券，阿拉伯聯合大公國政府於10月19日首度來台發行美元計價主權債券，發行量為20億美元，年期40年、票面利率為固定利率3.25％，信用評等等級為Aa2。
(時報資訊)
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