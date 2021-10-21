櫃買市場第三季交易面量增價跌，Q3櫃買大戶人數（季成交1億元以上）9,202人為歷史新高，今年前八月申請上櫃僅六家，但9、10月密集送件八家，累計14家，預期年底前持續送件，全年可達標22家。
興櫃公司方面，目前申請已有48家（不含戰略新板），至於戰略新板目前有四家申請，年底可望至少再增一家，全年五家也達標（五到八家）。
櫃買中心董事長陳永誠主持20日記者會，公布統計第三季大戶人數（成交值達1億元以上之自然人投資人）為9,202人，較第二季的7,023人成長31.03％，創歷史新高人數，而第三季成交值1億元以下之自然人投資人為212萬5,882人，較第二季的228萬3,896人略減6.92％。櫃買指數第三季下跌3.52％，較加權指數第三季下跌4.62％相對抗跌，股票成交值方面，集中市場第三季較第二季下滑10.52％，但櫃買市場第三季反較第二季增加15.75％，也帶動櫃買市場大戶人數成長。
櫃買今年前八月申請上櫃案僅六家，但9月以來申請上櫃案快速增加，包含北鉅科技-KY、廣閎科技、晶呈科技、力士、千附精密、明係、信實、寶德等達八家，累計已有14家，其中凌陽創新、安格、華景電通及振宇五金等四家已自7月29日到10月6日間掛牌，穩得及聯發國際兩家在8、9月通過上櫃案及取得上櫃契約，有望在第四季掛牌，其餘八家上櫃案待排定審議。
櫃買中心目前掌握，10、11月還會有多家公司送件申請上櫃案，累計有望達到目標全年22家。
另興櫃案件方面，到目前已經有48家申請登錄興櫃（不含戰略新板公司），已經超越全年45家目標。至於今年新推出戰略新板，目前有四家申請案（其中東研信超、進典兩家已掛牌），數泓科技以及宏碁智醫兩家將在下周25日、27日掛牌，櫃買中心表示，年底前可望至少再有一家申請，使得戰略新板累計達五家，也符合原先設定的五到八家目標。
(時報資訊)
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