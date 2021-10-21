證交所20日公布，9月全體證券商稅後淨利54.61億元，較8月衰退32.07億元、月減幅約37％。累計前九月全體證券商稅後淨利824.43億元，較去年同期成長455.47億元、大幅成長123.45％。

證交所表示，9月大盤總成交值約5.996兆元，較8月減少26.19％，使證券商經紀手續費收入較8月減少；9月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較8月衰退22.42億元、幅度約91.1％。

另外，9月競拍得標手續費收入及包銷證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利較8月成長4.5億元、月增幅高達459.18％。整體而言，9月份全體證券商稅後淨利54.61億元，較8月衰退32.07億元、月減幅約37％。

累計今年前九月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加78.64％，另今年截至9月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長169.46億元、年增約322.23％。

此外，今年累計前九月，承銷業務淨利亦較去年同期成長15.82億元、年增約67.35％，全體證券商稅後淨利824.43億元，較去年同期成長455.47億元、年增約123.45％。

去年全年全體證券商獲利衝上586.56億元，已寫下歷史新高，今年前九月已達到824.43億元，全年證券商獲利有上看950億元至千億元新高紀錄。

(時報資訊)