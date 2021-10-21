被動元件大廠國巨（2327）將於27日召開法說會，公布第三季財報，外資法人預估，國巨第三季每股盈餘上看13元，一季賺一股本的榮耀綿延三季，不過搶在法說會之前，美系外資下修明年全球MLCC市場規模，明年首季有需求不確定因素，預估國巨今、明年EPS挑戰48元。

美系外資出具報告，下修2022年MLCC市場規模，估MLCC全球市場規模從成長8.9％，下修至成長2％，並同時調降村田及太陽誘電二家車用MLCC主力大廠的投資評等，也下修國巨2022年獲利預估值，預期國巨今、明年EPS將挑戰48元，針對2022年的獲利，是從大賺五個股本往下調降至48元。

該美系外資預估，2021年MLCC出貨量達170億顆，相當於年增22.7％，2022年原預估全球出貨量將達185.2億顆，約當年增8.9％，但是該外資已將市場規模下修至173.4億顆，出貨年增率將收斂至2％，主要因車用MLCC出貨超過實際需求，且在通路商庫存調整之下，該家外資券商預期，2022年MLCC的成長率會有比較明顯的下滑。

美系外資券商預期，季節性效應將影響國巨第四季營收季減9％，全季毛利率將守穩40％，目前現貨價格沒有太大變化。

國巨今年上半年每股盈餘達22.95元，第三季營收維持成長，外資券商估其第三季每股盈餘上看13元，等於連續三季獲利逾一個股本，國巨完整合併基美的第一年，外資估計2021年每股盈餘有望挑戰48元；2022年原預估大賺五個股本，但受需求不確定因素影響，明年獲利預估值下修至48元。

(時報資訊)

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