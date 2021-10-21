杏輝（1734）、杏國（4192）20日雙雙公告，因有重大訊息待公布，21日起暫停交易。市場推估應與杏國的胰臟癌新藥SB05PC三期臨床試驗解盲有關。

由於市場對杏國SB05PC的三期解盲看法樂觀，激勵杏國自8/2宣布，SB05PC全球三期人體臨床試驗已達期末分析條件，法人也認同其數據可望達標中開始，股價自46元底部區開始上攻，最高來到147元，創下一年來新高。

SB05PC為帶正電荷微脂體抗癌研發中新藥，作用機轉為太平洋紫杉醇，嵌入帶有電中性和正電性脂質的雙層微脂體中，以有效地與帶有負電的活化腫瘤血管內皮細胞結合，進而抑制腫瘤血管新生，餓死腫瘤細胞。

該新藥適應症為局部晚期或轉移胰臟癌，主要針對使用FOLFIRINOX化療治療失敗後的二線用藥市場，並於美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯及以色列等七國，2020年完成218例收案，並在同年8月11日公布期中(IA)分析結果。

法人推估，杏國21日解盲宣布結果，若數據達標，除了申請藥證外，也會啟動授權。

據國際衛生組織WHO統計，2025全球胰臟癌人數將達55.8萬人，2040年癌症新增人數上看80.1萬人，年複合成長率達21％；研調機構指出，2017年全球胰臟癌市場商機20.1億美元，估2025年全球市場商機上看40.1億美元。

(時報資訊)

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