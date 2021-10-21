受惠台灣房市交易熱絡，加上進口磁磚受疫情影響、船運延誤，國產磁磚廠訂單明顯增加，冠軍（1806）第三季營收創近四季以來單季新高紀錄。冠軍20日舉行法說會，公司表示，進入傳統旺季，加上大陸市場透過庫存、調配生產等措施增加訂單需求，第四季可延續第三季的成長軌道。

冠軍目前在台灣、大陸共有三個廠區；台灣造橋廠有九條線，年產能1,064萬平方米、山東廠則有六條線，年產能845萬平方米、安徽廠有三條線，年產能659萬平方米。

在台灣磁磚市場占有率達32％的冠軍指出，透過強化磁磚數位噴墨印刷技術，推出潔優磚、奈米防滑科技磚，以及獨家開發2cm超厚磚磁磚等高值化產品，上半年營業毛利率已超過20％，比2020年同期提升15個百分點。

除此之外，冠軍表示，自2020年4月與廣州海鷗住宅工業合作，成立合資經營的「海鷗冠軍公司」並以「冠軍」品牌於大陸市場持續銷售，行銷體系搭配廣州海鷗住工的行銷通路、及朝向大陸整體裝修(整裝)市場拓展的策略奏效，改善了大陸市場的營運價值。

冠軍強調，下半年國內房地產推案量創近五年同期新高，有利市占率穩步提升；而近期大陸實施「能耗雙控」，旗下山東廠、安徽廠已透過庫存、調配生產等措施，因應訂單需求，預期在國內銷售率持續提升、大陸市場貢獻度增加下，第四季營運審慎樂觀。

(時報資訊)

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