全球晶圓產能吃緊，使電源管理IC在2021年全面缺貨，且當前供不應求的狀況將延續到2022年。市調機構DIGITIMES Research預測，電源管理IC產能從8吋轉至12吋廠，然全球12吋BCD製程產能亦不足，預期2022年上半手機電源管理IC供給仍將吃緊。
法人看好，電源管理IC廠通嘉（3588）、茂達（6138）、矽力-KY（6415）及致新（8081）等相關供應鏈將有望持續受惠這波缺貨漲價商機。
DIGITIMES Research分析師翁書婷預測，2022年全球智慧型手機用電源管理IC出貨將達122.2億顆、年增達29.9％。為增加出貨量，IC設計廠開始將晶圓代工產能從8吋轉至12吋廠，然全球12吋BCD製程產能亦不足，且產能大量開出時間約在2022年下半，加上矽晶圓供給亦有限，2022年上半手機PMIC供給仍將吃緊。
5G手機滲透率提升、快充方案興起及多鏡頭趨勢等三大因素推升2022年智慧型手機用電源管理IC需求，然供給面因8吋晶圓代工與封測產能吃緊，8吋矽晶圓亦將緊缺，故預料2022年上半智慧型手機用電源管理IC仍將呈供不應求狀態。
DIGITIMES Research觀察，2022年上半與手機應用處理器（AP）綑綁銷售的系統性電源管理IC及輔助系統電源管理IC（sub-PMIC）亦有短缺風險，故兩大供應商高通（Qualcomm）與聯發科亦開始降低手機AP與系統性電源管理IC及輔助系統電源管理IC綑綁販售的比例，將長短料庫存風險轉嫁給下游客戶。
多數智慧型手機用電源管理IC需採BCD製程，然全球12吋BCD製程產能相當有限，預料2022年智慧型手機用電源管理IC仍以8吋BCD製程為主，僅少部分轉至12吋BCD製程，因此仍難解決智慧型手機用電源管理IC供不應求難題。
因此法人看好，由於電源管理IC在2022年上半年供給仍將持續短缺，預期這波缺貨漲價商機將有望延續到2022年，屆時通嘉、茂達、矽力-KY及致新等相關供應鏈營運將可望一路旺到2022年。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：