原物料價格大漲衝擊食品大廠成本，南僑（1702）20日公告自結9月稅後淨利9,140萬元，較2020年同期大減42.42％，南僑指出，主要是全球原物料價格大幅上漲，國際棕櫚油價格較2020年同期增加68％，造成兩岸油脂事業成本上的不利影響。

　南僑9月營收17.58億元，年減0.39％；累計前三季營收145億、年增14.37％。9月自結稅後淨利9,140萬元，較2020年同期1.59億元，減少6,733萬元、年減42.42％，單月EPS 0.37元、也較2020年同期減少0.27元；累計前三季獲利7.79億元，年成長21.79％，EPS 3.14元。

　南僑表示，9月獲利較2020年同期大減，主要是全球原物料價格大幅上漲，國際棕櫚油價格較上年同期大增，造成兩岸油脂事業成本的不利影響數，估計約5,121萬元，加上南僑食品集團（上海）公司2021年綜合持股比由96.15％變為81.73％，導致9月大陸油脂損益認列較原先減少約1,900萬元。

(時報資訊)

#南僑 #棕櫚油 #原物料價格

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀